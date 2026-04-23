В МАКС появилась возможность создавать собственные стикеры

В мессенджере МАКС появилась возможность создавать собственные стикерпаки и делиться ими с друзьями через сервис «Стикеры в МАКС». Функция доступна пользователям с подключенным цифровым ID.

Чтобы создать набор стикеров, нужно обновить приложение, открыть чат-бот «Стикеры в МАКС», запустить его через кнопку «Начать», выбрать опцию создания стикера, загрузить изображения из галереи или файлов устройства и указать название набора.

Ранее сервис уже тестировали вместе с авторами каналов категории «А+». Тогда инфлюенсеры, медиа и публичные личности создали несколько тысяч стикерпаков.

Пользователи без цифрового ID могут подключить его в настройках профиля или через чат-бот для создания стикеров. После этого доступ к функции откроется в течение нескольких минут.

По данным на начало апреля, в МАКС зарегистрировано более 110 млн пользователей, а ежедневная аудитория превышает 80 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 3,5 млрд стикеров.