В мессенджерах распространяется фейк от имени «Татар-информа» о трагедии на НКНХ

В мессенджерах распространяются фейковые посты о трагедии на «Нижнекамскнефтехиме» якобы от имени «Татар-информа».

В них говорится, что точные цифры о количестве пострадавших не раскрываются, а генеральный директор предприятия якобы исчез. Кроме того, манипулятивным образом, без решения суда, ответственность за трагедию возлагается на руководство «Нижнекамскнефтехима».

Начиная с 31 марта, все время с момента ЧП на предприятии, «Татар-информ» публиковал всю официально подтвержденную информацию о происходящем там. Агентство рассказывало, что причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 7 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще пять человек считаются пропавшими без вести, идет разбор завалов.

Как сообщает Минздрав РТ, на стационарном лечении находятся 25 человек: в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице – 9 человек, в Республиканской клинической больнице – 6 человек (три человека были переведены за выходные в НЦМРБ). В медицинских организациях Москвы остаются 10 человек. Состояние пациентов оценивается как стабильное.