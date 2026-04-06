news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 апреля 2026 16:38

В мессенджерах распространяется фейк от имени «Татар-информа» о трагедии на НКНХ

Читайте нас в
Телеграм
В мессенджерах распространяется фейк от имени «Татар-информа» о трагедии на НКНХ
Фото: © «Татар-информ»

В мессенджерах распространяются фейковые посты о трагедии на «Нижнекамскнефтехиме» якобы от имени «Татар-информа».

В них говорится, что точные цифры о количестве пострадавших не раскрываются, а генеральный директор предприятия якобы исчез. Кроме того, манипулятивным образом, без решения суда, ответственность за трагедию возлагается на руководство «Нижнекамскнефтехима».

Начиная с 31 марта, все время с момента ЧП на предприятии, «Татар-информ» публиковал всю официально подтвержденную информацию о происходящем там. Агентство рассказывало, что причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 7 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще пять человек считаются пропавшими без вести, идет разбор завалов.

Как сообщает Минздрав РТ, на стационарном лечении находятся 25 человек: в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице – 9 человек, в Республиканской клинической больнице – 6 человек (три человека были переведены за выходные в НЦМРБ). В медицинских организациях Москвы остаются 10 человек. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

#Нижнекамскнефтехим #нижнекамск #антифейк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

5 апреля 2026
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
Новости партнеров