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Общество 26 марта 2025 12:43

В мэрии заверили, что в Казани все ветераны Великой Отечественной обеспечены жильем

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В столице Татарстана в настоящее время нет семей участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

За последние три года нуждающимся семьям было выделено около 34 млн рублей субсидий на приобретение жилья.

Сагитова также уточнила, что ремонт квартир ветеранов осуществляется районными администрациями при поддержке спонсоров. За последние три года был произведен ремонт в 17 квартирах.

В настоящее время администрация Кировского и Московского районов решает вопрос о ремонте квартиры жителя блокадного Ленинграда, его должны завершить до 9 мая.

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#ветераны войны #80-летие Победы #День Победы #сессия казгордумы
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