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На сегодняшний день в столице Татарстана проживает 2634 ветерана, включая участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов. Особое внимание в преддверии 80-летия Победы в городе уделяется 59 фронтовикам – непосредственным участникам боевых действий, сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

По словам Сагитовой, поддержка ветеранов – это ежедневная работа, включающая медицинское и социальное обслуживание, а также единовременные денежные выплаты. В этом году федеральные выплаты для фронтовиков, их вдов и бывших узников концлагерей составят 80 тыс. рублей. Труженики тыла и другие категории ветеранов получат по 55 тыс. рублей.

Кроме того, по решению Раиса РТ Рустама Минниханова предусмотрены региональные выплаты. Участники войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тыс. рублей, а труженики тыла и вдовы – по 10 тыс. Ветеранам также вручат символические подарки от мэрии. Вручение медалей и подарков проходит при участии главы города Ильсура Метшина, сотрудников исполкома, руководителей районов, активистов, общественников и депутатов Казгордумы.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.