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Казанцам пообещали пустить дополнительные троллейбусы по маршруту №9
На троллейбусном маршруте №9 планируют увеличить число подвижного состава. Увеличить его могут за счет машин, освободившихся после получения новых троллейбусов, рассказали в мэрии столицы РТ.
Напомним, что 25 новых троллейбусов МАЗ-33 пустят на самые популярные городские маршруты: №1, 3, 5, 8 и 12. В то же время, отметили жители, 9-й троллейбус, который следует в Борисково («ул.Кулагина — ул.Академика Глушко»), не менее востребован у жителей.
«Как сообщает Комитет по транспорту, к 9 маршруту добавят освободившиеся троллейбусы», — ответили на это в исполкоме.
9 ноября новый общественный транспорт осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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