В мэрии рассказали о реконструкции двух «транспортных артерий» Казани

Реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани планируют завершить к концу 2024 года. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Работы проводят на участке в 11,5 км от улицы Музыкальной до трассы М7 «Волга». Здесь ликвидируют все существующие светофоры и пешеходные переходы. Сейчас на шоссе строят три подземных и пять надземных пешеходных переходов, три подземные разворотные петли, тоннель, эстакаду и три разворотные петли в одном уровне. Также на участке от торгового центра «Факел» до спорткомплекса «Олимпиец» дорогу планируют расширить до 6 полос. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка проложат тротуар и велодорожки.

Напомним, пропускная способность дороги после реконструкции должна увеличиться в два раза – до 11 тыс. автомобилей в час. Работы по обновлению Горьковского шоссе стартовали в 2022 году.

Также Куляжев рассказал и еще об одном реализуемом проекте – Вознесенском тракте.

«Эта дорога должна выполнить важную миссию, а именно разгрузить Мамадышский тракт. Она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов. Общая протяженность Вознесенского тракта составляет почти 12 километров. В прошлом году были выполнены работы и открыто движение на участке от проспекта Победы до улицы Гвардейской протяженностью почти 4 километра», – отметил докладчик.

В этом году работы проводятся на участке протяженностью 8 км от проспекта Победы до трассы М7. Сейчас строят надземный пешеходный переход на улице Минской, тоннель на примыкании Вознесенского тракта к трассе М7, мост через реку Ноксу, переустраивают ливневки.