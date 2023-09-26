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С 27 сентября в Казани частично перекроют улицу Фучика
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В связи со строительством метро в Казани с 27 сентября частично перекроют улицу Фучика, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.
На этот раз местом ограничения движения станет участок от дома №30 по улице Сафиуллина до дома №84 по улице Рихарда Зорге.
Возможность объезда имеется по новой дороге — дублеру Фучика. Кроме того, временно перенесут остановки общественного транспорта на 10 — 15 метров вправо и влево от дороги.
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