С 27 сентября в Казани частично перекроют улицу Фучика

В связи со строительством метро в Казани с 27 сентября частично перекроют улицу Фучика, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.

На этот раз местом ограничения движения станет участок от дома №30 по улице Сафиуллина до дома №84 по улице Рихарда Зорге.

Возможность объезда имеется по новой дороге — дублеру Фучика. Кроме того, временно перенесут остановки общественного транспорта на 10 — 15 метров вправо и влево от дороги.