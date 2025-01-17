В мэрии рассказали, куда казанцы могут пожаловаться на сосульки и гололед

На дорогах Казани из-за перепадов температуры образовался гололед, а на крышах — сосульки. Жалобы на некачественную уборку на улицах города от казанцев принимают в районных администрациях, рассказали «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства города.

Телефон администрации Вахитовского и Приволжского районов — 8 (843) 223-21-11; Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 8 (843) 223-22-33; Кировского и Московского районов — 8 (843) 223-29-99; Советского района — 8 (843) 223-20-00. Сообщить о невывозе снега с городских улиц, гололеде или наледях на зданиях можно также в Telegram-боте «Моя Казань» или в системе «Народный контроль».

«При обильном снегопаде в первую очередь от снега и наледи очищаются центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, дороги с наибольшим автомобильным трафиком, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы. Сроки устранения зависят от приоритетности объекта улично-дорожной сети, расположения вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта, а также от погодных условий», — пояснили в комитете.

Подробнее о том, куда обращаться, если гололед образовался возле подъезда, и что делать, если он стал причиной травмы, читайте в материале «Из дома выйти невозможно»: кому жаловаться на скользкие дороги и висящие с крыш сосульки.