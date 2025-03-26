В мэрии рассказали, как Казань встретит 80-летие Победы

В столице Татарстана праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут под слоганом «Гордость Казани. Слава Победы», подчеркивая вклад горожан в Великую Победу. Об этом сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

Традиционный праздничный парад состоится на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля. Памятные мероприятия будут организованы в парке Победы и других общественных пространствах. Возложения цветов состоятся у Вечного огня и стелы «Город трудовой доблести», а также на городских кладбищах. Во дворах города выступят творческие агитбригады, поздравляя ветеранов.

В 2025 году акцент будет сделан на образовательных проектах. Патриотическая тематика будет внедряться в работу школ, подростковых клубов, центров дополнительного образования, вузов и ссузов. До конца года запланировано более 20 тыс. мероприятий, включая конкурсы, квесты, смотры, концерты и встречи с ветеранами. Школы активно участвуют во всероссийских акциях, таких как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Сад памяти» и других.

Весенние каникулы в детских лагерях пройдут под темой «Наследники Великой Победы». Более 28 тыс. школьников примут участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

В рамках акции «Город героев» на медиафасадах оживут герои Татарстана с помощью искусственного интеллекта. В ходе акции «Сады памяти» планируется высадка яблоневого сада, посвященного героям Великой Отечественной войны. Под стенами Казанского Кремля будут размещены арт-объекты и цветочные композиции.

Пассажирские автобусы и метро оформят тематическими картинами, а в общественном транспорте появится аудиогид с рассказами об исторических местах, связанных с Победой.

Кроме того, в Казани запустят проект «Древо жизни», он будет посвящен рекрутским ритуалам разных народов Поволжья. На улице Баумана воссоздадут атмосферу военных лет в рамках фестиваля реконструкции. Совместно с городскими промышленными предприятиями будет разработан специальный экскурсионный маршрут.

Большую программу подготовила Дирекция парков и скверов. Будут проведены исторические фотовыставки, ретродискотеки и показы военных фильмов. Литературно-творческая акция «Моабитская тетрадь» состоится в социальных сетях и парке «Черное озеро». Студенты и воспитанники театральных студий исполнят песни и танцы военных лет. Ведутся переговоры по установке интерактивных стендов и фотобудок, позволяющих жителям города ощутить атмосферу праздника и связь с историей.