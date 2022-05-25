Начальником Управления МВД по Казани стал Надир Закиров

Министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил личному составу УМВД России по Казани нового начальника. Им стал полковник полиции Надир Закиров, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Хохорин отметил, что за годы службы Надир Закиров зарекомендовал себя как настоящий профессионал и грамотный руководитель, у которого богатый опыт работы в различных подразделениях органов внутренних дел.

В свою очередь новый глава казанской полиции поблагодарил за доверие и заверил, что сделает все возможное для решения поставленных задач.

Надир Закиров уроженец Арского района, выпускник КГУ и КЮИ МВД России. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. С 2015 по 2016 год возглавлял Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органными местного самоуправления МВД по Республике Татарстан. С 2016 занимал пост начальника Управления МВД России по Набережным Челнам.

Полковник полиции Александр Мищихин, который с 2019 года возглавлял УМВД Росиси по Казани, назначен на пост заместителя начальника полиции МВД по Республике Татарстан.