В мэрии назвали самые аварийные участки дорог Казани

С начала текущего года в столице Татарстана обезопасили 75 самых аварийных участков дорог, где случилось в общей сложности 270 ДТП. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Предусмотренные строительно-монтажные работы завершены, а запланированная разработка проектно-сметной документации закончится до 30 декабря», — проинформировал докладчик.

Среди наиболее аварийных участков Куляжев упомянул перекрестки таких улиц, как Татарстан и Лево-Булачная, Вишневского и Достоевского, Декабристов и Гагарина, Маршала Чуйкова и Адоратского.

В частности, по словам чиновника, подрядчики установили дорожные знаки, барьерные ограждения, искусственные дорожные неровности, обустроили сети освещения, нанесли разметку и шумовые полосы.

Помимо прочего, для безопасности слабовидящих людей на 33 светофорах Казани установили систему «Триоль» со звуковым оповещением, добавил замруководителя исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отремонтировали 12 участков дорог благодаря национальному проекту.