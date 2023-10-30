В Казани отремонтировали 12 участков дорог благодаря национальному проекту

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По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в столице Татарстана отремонтировали 12 участков дорог. Об этом отчитался заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«В рамках реализации проекта „Безопасные качественные дороги“ в этом году выполнен ремонт 12 участков дорог. В комплексе выполнен ремонт асфальтобетона проезжих частей, тротуаров, проведена установка ограждений безопасности, дорожных знаков, сетей наружного освещения, светофорных объектов», — рассказал спикер.

Всего с начала года в Казани отремонтировали 71 участок дорог общей площадью 377 тыс. кв. метров. Улучшения произведены на улицах Кулахметова, Хасана Туфана, Городская, Адоратского, Ленинградская, Пржевальского, Вересаева, Ударная, Камчатская, Айдарова, Поперечно-Отарская и Мира (в жилом массиве Самосырово).

Развитие дорожных сетей и благоустройство дворов Казани потребовали серьезных вложений. Из федерального и республиканского бюджетов была выделена беспрецедентная сумма в 28 млрд рублей. Большая часть этих средств, 18,2 млрд рублей, пошла на строительство и реконструкцию дорог.

Ранее власти Казани рассказали о форс-мажоре с длинномерами после ремонта Вознесенского тракта​​​​​​.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.