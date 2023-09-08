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Казанское ПАТП сокращает автобусы на маршрутах из-за нехватки водителей
Длительное ожидание автобусов на маршруте №63 в Казани связано с нехваткой водителей. Из-за этого предприятию приходится сокращать количество автобусов на маршруте, сообщили в городском Комитете по транспорту.
«Сейчас транспортное предприятие испытывает трудности по укомплектованию водительским составом. И в связи с этим не выполняется план перевозок, увеличился интервал движения и сократилось количество рейсов», — ответили в пресс-службе мэрии на жалобу казанца, прождавшего автобус 40 минут днем 4 сентября.
Согласно информации, размещенной на сайте комитета, маршрут №63 обслуживает КПАТП №9. Помимо него, предприятие занимается перевозками пассажиров на 33-м, 53-м и 84-м маршрутах.
В исполкоме отметили, что предприятию дано указание организовать работу маршрута в соответствии с графиком движения. А чтобы решить проблему нехватки кадров, ведется работа с Центром занятости населения.
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