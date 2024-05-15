В мэрии назвали парки и скверы Казани, обработанные от клещей

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Завершить обработку общественных пространств Казани от клещей планируют в мае-июне. Скорость работ будет зависеть от метеоусловий, рассказали в мэрии столицы РТ со ссылкой на службу дезинсекции.

На вопросы горожан в соцсетях исполкома ответили, что обработка проведена на территориях общей площадью почти 79 гектаров.

«Это парк Черное озеро, парк Континент, зеленая зона по ул.Гаврилова, городской лес Лебяжье, парк им.Урицкого, парк Сосновая роща, сквер по ул.Химиков, склоны Кремля, площадь 1 мая на Кремлевской, площадь Тысячелетия, сквер Галимзянова, парк Победы, прогулочные зоны озер Нижний, Средний и Верхний Кабан», — перечисляется в ответе.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что обработка от клещей в общественных пространствах республики охватит 2,65 тысячи гектаров.