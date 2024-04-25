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От клещей в Татарстане обработают 2,6 тысячи гектаров парков и скверов
В Татарстане вскоре начнут обрабатывать парки и скверы от клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Обработка от клещей проводится в местах массового отдыха – парках, скверах. Леса от членистоногих не обрабатывают, потому что это их естественная среда обитания. Планируя прогулку в лесу, человек сам должен позаботиться о своей безопасности.
«Общественные пространства в городах – парки, скверы, обязательно подлежат акарицидным обработкам. На сегодня это количество составляет 2 650 гектаров. Это чуть больше, чем в прошлом году», – заметила санитарный врач.
Авдонина объяснила, что обработки проходят по показаниям – если обнаружат клеща на одном квадратном километре. Сначала специалисты проходятся белой тканью по растительности и позже считают членистоногих на ткани. В случае обнаружения клещей проводится обработка.
Через 10-15 дней проводится проверка эффективности. Если клещи снова были найдены, парк обрабатывают повторно.
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