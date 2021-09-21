В мэрии Набережных Челнов минутой молчания почтили память погибших в Перми

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Аппаратное совещание в мэрии Набережных Челнов началось с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете.

«Вчера произошла трагедия в Перми. Погибли люди — студенты, преподаватели. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — призвал мэр города Наиль Магдеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах возле администрации установили временный мемориал и табличку с надписью: «Скорбим. 20.09.2021 г. Пермь».

Жители города несли к нему цветы и свечи. Мемориал появился после утренней трагедии, когда молодой человек вошел в здание Пермского государственного университета и начал стрельбу. По данным Минздрава РФ, из-за нападения погибли шесть человек, еще 24 были ранены.