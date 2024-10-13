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Общество 13 октября 2024 15:39

В мэрии Казани заявили о почти 100% готовности отелей к саммиту БРИКС

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Средства размещения в Казани почти на 100% готовы к приему иностранных делегаций и гостей во время саммита БРИКС. О ходе подготовки сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию столицы РТ.

В исполкоме отметили, что в четырех отелях еще не завершены работы по декорированию президентских номеров и установке мебели.

Ожидается, что загрузка средств размещения в дни саммита будет высокой. «Продолжают поступать заявки от разных стран на размещение делегаций», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. По данным мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, в эти дни в городе ожидается свыше 20 тысяч гостей.

Во вторник, 15 октября, в городе пройдет проверка готовности к предстоящему саммиту, прибудут члены организационного комитета. Ее проведение ранее анонсировал председатель комитета — помощник Президента России Юрий Ушаков.

#саммит БРИКС #отели
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