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В мэрии Казани заявили о почти 100% готовности отелей к саммиту БРИКС
Средства размещения в Казани почти на 100% готовы к приему иностранных делегаций и гостей во время саммита БРИКС. О ходе подготовки сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию столицы РТ.
В исполкоме отметили, что в четырех отелях еще не завершены работы по декорированию президентских номеров и установке мебели.
Ожидается, что загрузка средств размещения в дни саммита будет высокой. «Продолжают поступать заявки от разных стран на размещение делегаций», — отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. По данным мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, в эти дни в городе ожидается свыше 20 тысяч гостей.
Во вторник, 15 октября, в городе пройдет проверка готовности к предстоящему саммиту, прибудут члены организационного комитета. Ее проведение ранее анонсировал председатель комитета — помощник Президента России Юрий Ушаков.
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