Казань проверят на готовность к саммиту БРИКС — в город прибудут члены оргкомитета

15 октября в Казань прибудут члены организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС. Город проверят на готовность к саммиту, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета — помощника Президента России Юрия Ушакова.

«Члены оргкомитета периодически выезжают в Казань для контроля за ходом подготовки к саммиту БРИКС, и в преддверии открытия мы еще раз 15 октября посетим Казань и, надеемся, убедимся, что там все готово для открытия», — заметил он.

Ушаков добавил, что оргкомитет работает с начала 2024 года, в том числе в «самом тесном рабочем взаимодействии» с руководством Татарстана и Казани. В заключение он напомнил, что столица РТ имеет богатый опыт проведения различных крупных мероприятий.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. В эти дни в городе ожидается более 20 тысяч гостей.

По словам Ушакова, 24 государства будут представлены на саммите на высшем уровне представительства, еще восемь — вторыми либо третьими лицами. Всего, как ожидается, в событии примут участие 32 страны.