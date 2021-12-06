В мэрии Казани рассказали, почему на год перекрыли улицу Меховщиков

Улица Меховщиков в Казани будет закрыта для движения до конца октября 2022 года. Такое решение было принято из-за обнаруженных под ней старых коммуникаций 1930-х годов постройки, подлежащих замене. Обсуждение вопроса состоялось в рамках делового понедельника в мэрии Казани.

В ходе совещания мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин отметил поступившие в его адрес жалобы на перекрытие улицы Меховщиков. Он поинтересовался у присутствующих коллег, почему для горожан это решение стало неожиданным.

«Улица Меховщиков является участком, на котором планируется развитие Большого казанского кольца. В настоящее время выполнена проектная документация по его прокладке. Но когда делали проект, выявили под этой улицей коммуникации 1935 года постройки. В связи с этим было принято решение о полной замене коммуникаций, чтобы эта улица служила долго и не было провалов после ее реконструкции», — рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По его словам, закрытие улицы продлится со 2 декабря до 30 октября следующего года из-за большого количества подлежащих к замене старых коммуникаций.

Ильсур Метшин выразил недовольство тем, что горожан плохо проинформировали о предстоящем перекрытии улицы. Он поручил улучшить прямой диалог исполкома города с местными жителями.

«Мы же об этом знали. Куда смотрели профильные комитеты? Это работа исполкома. Нужно было все заранее предусмотреть и жителям сказать, как и почему мы это делаем», — подчеркнул Метшин.