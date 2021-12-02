В Казани почти на год будет закрыт участок улицы Меховщиков

С завтрашнего дня в столице Татарстана почти на год — до 30 октября 2022 года — будет закрыт участок улицы Меховщиков (от ул.Девятаева до ул.Магистральная). Закрытие связано с проведением сложных работ по ремонту инженерных сетей, дальнейшей реконструкцией участка и расширением дороги до четырех полос. По этой же причине изменятся маршруты автобусов №№ 31, 31а и 31в.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале, объезд участка закрытия будет организован по ул.Учительская, ул.Холмовая, ул.Пригородная, ул.Лебедева, ул.Тимер Юл, ул.В.Кулагина, ул.Каучуковая.

Схема движения автобусов с 3 декабря будет следующей.

Маршрут № 31 будет курсировать от IKEA до остановочного пункта «Мехобъединение» (разворот будет организован на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури). В обратном направлении до остановки «Магазин IKEA».

Маршрут № 31а будет следовать от остановки «Ж.м.Старое Победилово» по улицам Магистральная — Тихорецкая — Техническая — пл.Вахитова — Г.Тукая — Татарстан — Девятаева — М.Гафури до остановочного пункта «Мехобъединение» (разворот будет также организован на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури). В обратном направлении автобус пойдет по тому же маршруту до остановочного пункта «Ж.м.Старое Победилово».

Маршрут № 31в будет идти от «Нефтебазы» до «Макаронной фабрики».