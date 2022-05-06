В майские праздники казанские МФЦ будут оказывать ограниченное количество услуг

Время работы офисов «Мои документы» в Казани во время праздничных дней будет ограничено. 7, 8, 9 и 10 мая горожане смогут обратиться в многофункциональные центры с 10:00 до 14:00, сообщается на портале «Мои документы».

Работать будут МФЦ по адресам: пр.Победы, 214, ул.Кулагина, 1 и ул.Кулахметова, 25.

В майские праздники жителям будут предоставлять только несколько услуг из 260. Так, казанцы смогут заказать получение СНИЛС, подтвердить учетную запись ЕСИА, распечатать фотографию для участия в шествии «Бессмертный полк», передать данные о ветеранах во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

Также ранее сообщалось, что для обеспечения приема заявлений на новую выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет офисы МФЦ в Татарстане будут работать с 1 по 10 мая без выходных.