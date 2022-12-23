В мэрии Казани рассказали, где можно будет запускать фейерверки

В пресс-службе мэрии Казани рассказали, где жители и гости столицы смогут запускать фейерверки.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах площадка организована на майдане на улице Гаврилова. Жители Кировского и Московского районов города смогут запустить салют на Нижнезареченской дамбе.



В Вахитовском и Приволжском районах специальное место для запуска организовано на автомобильной стоянке напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще.

В Советском районе казанцы и гости города смогут запустить фейерверки на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

За пожарной безопасностью в городе будут следить более 470 сотрудников надзорных органов и пожарных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике в новогодние праздники для запусков салютов будут открыты 713 площадок.

