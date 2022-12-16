Для запуска салютов в Татарстане в Новый год будут открыты более 700 площадок

В Татарстане в новогодние праздники для запусков салютов будут открыты 713 площадок. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Кабинете министров РТ сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

Также запускать салюты и любую другую пиротехнику запрещено вблизи многоквартирных и частных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и в местах массового пребывания людей.

Сергеев напомнил, что на территории республики с 19 декабря вводится особый противопожарный режим. Действовать он будет до окончания новогодних каникул.

«Стоит отметить, что во время действия особого противопожарного режима ответственность за нарушение требований безопасности будет увеличена в 2 раза. Так, для жителей республики сумма штрафов вырастит с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Предприниматели в случае нарушения будут оштрафованы на 80 тысяч рублей. Юридическим лицам будет грозить штраф в 800 тысяч рублей», – добавил Сергей Сергеев.