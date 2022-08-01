В мэрии Казани прокомментировали историю с мальчиком, которому оторвало пальцы в парке

В парк Горького в Казани, где маленькому мальчику оторвало пальцы в «поющем фонтане», для осмотра участка выехали представители Комитета внешнего благоустройства с обслуживающей фонтан организацией, а также Дирекция парков и скверов, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Сотрудники исполкома связались с родителями малыша и предложили свою помощь и поддержку.

Также в исполкоме города пояснили, что остается открытым вопрос, как могла произойти трагедия. Просмотр записей с камер видеонаблюдения не дает исчерпывающих ответов, а сами родители не видели момента, как сыну оторвало пальцы.

«Такие же решетки устанавливаются во всех подобных фонтанах по всей стране – и насколько известно, такой трагедии ранее не случалось. Углы решетки не настолько острые, чтобы сами по себе привезти к подобному. В любом случае, действия города не окончательные, все соответствующие меры будут приняты после установления деталей случившегося. Город должен точно установить причину и убедиться, что у фонтана безопасно», – прокомментировали в пресс-службе мэрии Казани.

Фото: © мэрия Казани

Стоит отметить, что возле фонтанов установлены таблички с правилами посещения фонтана. К примеру, дети до 7 лет должны находиться у фонтана под наблюдением родителей, а бегать по фонтану категорически запрещено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в парке Горького 6-летнему ребенку оторвало три пальца на «поющих фонтанах».

