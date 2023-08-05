В мэрии Казани прокомментировали идею поднять стоимость проезда ради кондиционеров

Фото: «Татар-информ»

Казанские перевозчики не хотят повышать стоимость проезда ради установки кондиционеров. Хотя в этом они не соглашаются с Минтрансом РТ, само обсуждение этой идеи на таком уровне – уже хороший знак. Так ситуацию прокомментировали в мэрии столицы Татарстана.

В городской администрации отметили, что видели опрос, который запустил Минтранс РТ. Однако инициативу повысить стоимость проезда представители властей города не поддержали, подчеркнув, что сами транспортные предприятия выступают против такой идеи.

«Перевозчики же, к примеру, против увеличения стоимости проезда и за закупку [автобусов] сразу со встроенными кондиционерами, – подчеркнули представители мэрии, комментируя ситуацию в соцсетях. – Но, кажется, даже если во мнении разные стороны не сходятся, это хорошо, что в целом обратили внимание на проблему, которая особенно актуальна в последние годы».

Практически каждым летом в последнее время наблюдаются минимум пару недель, когда погода устанавливается «крайне жаркая», добавили в мэрии.

Напомним, в конце июля Ассоциация АТП РТ обратилась к Минтрансу с просьбой решить вопрос с установкой кондиционеров. После этого ведомство предложило сделать это за счет повышения стоимости проезда на 30%, то есть до 47 рублей. На своей странице в соцсетях Минтранс запустил опрос жителей, предлагая им ответить, согласны ли они на такой шаг, подробности – в материале «Татар-информа»: Билет по 47 рублей и страсти по «кондёрам»: как перевозчики Казани поспорили с Минтрансом.