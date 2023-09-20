Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В мэрии Казани предупредили об увеличении интервала между автобусами №62
Из-за нехватки водителей на маршрут №62 выходит меньше автобусов, чем запланировано. Поэтому интервалы между транспортом временно увеличили, рассказали в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет по транспорту.
Сейчас маршрут обслуживают 14 единиц подвижного состава. Интервал между ними в дневное время составляет 12 минут, а вечером 20–25.
«Для возобновления работы маршрутов в полном объеме руководством предприятия организована работа с Центром занятости населения г.Казани <...>. По мере укомплектования штата планируется организовать выполнение рейсов на этом маршруте в соответствии с утвержденными графиками движения», — заявили в мэрии в ответ на жалобу казанцев на несоответствие информации на табло с реальным графиком остановки автобусов.
Ранее стало известно, что число автобусов из-за нехватки водителей сократило и КПАТП №9, обслуживающее маршрут №63. Рейс №62 же обслуживает ПАТП №4. Общественный транспорт следует от Дворца водных видов спорта до поселка Осиново.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»