В мэрии Казани предупредили об увеличении интервала между автобусами №62

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Из-за нехватки водителей на маршрут №62 выходит меньше автобусов, чем запланировано. Поэтому интервалы между транспортом временно увеличили, рассказали в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет по транспорту.

Сейчас маршрут обслуживают 14 единиц подвижного состава. Интервал между ними в дневное время составляет 12 минут, а вечером 20–25.

«Для возобновления работы маршрутов в полном объеме руководством предприятия организована работа с Центром занятости населения г.Казани <...>. По мере укомплектования штата планируется организовать выполнение рейсов на этом маршруте в соответствии с утвержденными графиками движения», — заявили в мэрии в ответ на жалобу казанцев на несоответствие информации на табло с реальным графиком остановки автобусов.

Ранее стало известно, что число автобусов из-за нехватки водителей сократило и КПАТП №9, обслуживающее маршрут №63. Рейс №62 же обслуживает ПАТП №4. Общественный транспорт следует от Дворца водных видов спорта до поселка Осиново.