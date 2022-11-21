Метшин представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта Казани

Комитет физической культуры и спорта татарстанской столицы возглавил Линар Гарипов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: мэрия Казани

Он напомнил, что предыдущий руководитель спортивного направления исполкома столицы Альберт Салихов недавно занял пост главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«Хочу представить вам Линара Гарипова — нового руководителя Комитета по физической культуре и спорту. Последние три года он проработал директором спорткомплекса „Ракета“ — это полезный опыт. С 2008 года работал в самом комитете на различных должностях», — отметил Метшин.

Он добавил, что новый руководитель имеет опыт работы не только в структуре исполкома города, но и «на земле».

«Успел поработать и в нефтяной отрасли, бурильщиком, далеко на севере – в буквальном смысле на земле, на производстве. Все это полезно для человека, который отвечает за большое количество людей и желает видеть Казань спортивной столицей, в которой здоровый образ жизни является нормой», — резюмировал казанский градоначальник.