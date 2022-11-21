Метшин представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта Казани
Комитет физической культуры и спорта татарстанской столицы возглавил Линар Гарипов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
Он напомнил, что предыдущий руководитель спортивного направления исполкома столицы Альберт Салихов недавно занял пост главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
«Хочу представить вам Линара Гарипова — нового руководителя Комитета по физической культуре и спорту. Последние три года он проработал директором спорткомплекса „Ракета“ — это полезный опыт. С 2008 года работал в самом комитете на различных должностях», — отметил Метшин.
Он добавил, что новый руководитель имеет опыт работы не только в структуре исполкома города, но и «на земле».
«Успел поработать и в нефтяной отрасли, бурильщиком, далеко на севере – в буквальном смысле на земле, на производстве. Все это полезно для человека, который отвечает за большое количество людей и желает видеть Казань спортивной столицей, в которой здоровый образ жизни является нормой», — резюмировал казанский градоначальник.
Линар Гарипов родился 17 февраля 1986 года в Нефтекамске.
В 2008 году окончил Уральский государственный горный университет по специальности «горные машины и оборудование».
В 2006 г. работал помощником бурильщика в ООО «Нефтекамское управление буровых работ» (Нефтекамск).
В 2008 г. – инженер по бурению инженерно-технологической службы в ЗАО «Технобурсервис» (Нижневартовск).
С 2008 по 2011 гг. – главный специалист отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
С 2011 по 2017 гг. – начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
С 2017 по 2019 гг. – заместитель председателя – начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
С 2019 по 2022 гг. – директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета» (Казань).
С 21 ноября 2022 г. – председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.