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Казань
21 ноября 2022  09:59

Метшин представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта Казани

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Комитет физической культуры и спорта татарстанской столицы возглавил Линар Гарипов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

 

Фото: мэрия Казани

Он напомнил, что предыдущий руководитель спортивного направления исполкома столицы Альберт Салихов недавно занял пост главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«Хочу представить вам Линара Гарипова — нового руководителя Комитета по физической культуре и спорту. Последние три года он проработал директором спорткомплекса „Ракета“ — это полезный опыт. С 2008 года работал в самом комитете на различных должностях», — отметил Метшин.

Он добавил, что новый руководитель имеет опыт работы не только в структуре исполкома города, но и «на земле».

«Успел поработать и в нефтяной отрасли, бурильщиком, далеко на севере – в буквальном смысле на земле, на производстве. Все это полезно для человека, который отвечает за большое количество людей и желает видеть Казань спортивной столицей, в которой здоровый образ жизни является нормой», — резюмировал казанский градоначальник. 

Линар Гарипов родился 17 февраля 1986 года в Нефтекамске.

В 2008 году окончил Уральский государственный горный университет по специальности «горные машины и оборудование».

В 2006 г. работал помощником бурильщика в ООО «Нефтекамское управление буровых работ» (Нефтекамск).

В 2008 г. – инженер по бурению инженерно-технологической службы в ЗАО «Технобурсервис» (Нижневартовск).

С 2008 по 2011 гг. – главный специалист отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

С 2011 по 2017 гг. – начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

С 2017 по 2019 гг. – заместитель председателя – начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

С 2019 по 2022 гг. – директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета» (Казань).

С 21 ноября 2022 г. – председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

#Деловой понедельник #Казань #Ильсур Метшин #спорт
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