Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани возглавил Альберт Салихов, ранее занимавший пост председателя Комитета физкультуры и спорта. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Поздравляем! Успехов, реализации всех идей на новой должности», – отмечают в пресс-службе.

Салихов родился в 1986 году в селе Актаныш Актанышского района ТАССР. В 2008-м окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер». С 2008 по 2011 год являлся ведущим специалистом учебно-спортивного отдела Комитета физкультуры и спорта казанского исполкома. В 2011-2019 годы работал директором Спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета». Комитет физкультуры и спорта возглавил в ноябре 2019 года.