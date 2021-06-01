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Ру Тат
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1 июня 2021  12:08
Гузель Хусаинова

В мэрии Казани предложили запретить кататься на электросамокатах ночью по проезжей части

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В мэрии Казани предложили запретить кататься на электросамокатах ночью по проезжей части. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин сообщил во время круглого стола с представителями ГИБДД республики, Министерства здравоохранения РТ, прокуратуры, а также сервисов проката электросамокатов. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Еще одна мера, которая может быть введена для пользователей электросамокатов –  это снижение допустимой скорости на регулируемых перекрестках в ночное время до 15 км/ч.

«Кроме того, возможно введение индекса качества вождения пользователей. Аккаунты нарушителей будут блокироваться», – заявил Метшин. 

Глава города призвал владельцев сервисов по шерингу электросамокатов активно включиться в работу над созданием регламентов. Он заявил, что изменения должны быть подготовлены в максимально короткие сроки. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД потребует у татарстанцев не превышать скорость, катаясь на электросамокатах,

 

#Ильсур Метшин #мэрия казани #электросамокаты
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