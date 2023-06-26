На благоустройство 8 парков Казани в этом году направлено 1,4 млрд рублей

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В Казани в этом году в рамках благоустройства 8 общественных пространств будет освоено 1,4 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике заявил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Самым крупным объектом в этом году стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы с объемом финансирования 337,8 млн рублей. Еще одним дорогостоящим маршрутом стала реконструкция входной группы ЦПКиО им. Горького, на которую направят 331,4 млн рублей.

На вторую очередь у ЖК «Светлая долина» будет потрачено 291 млн рублей, на сад рыбака — 170 млн рублей. Стела «Город трудовой доблести» обошлась в 130 млн рублей, объект уже завершен и торжественно открыт.

Бульвар на ул. Серова обойдется в 100 млн рублей, Юнусовская площадь — в 80 млн рублей, завершение первой очереди ТРК «Зеркала Татарстана» — в 5 млн рублей.

На сегодняшний день на 40% завершена 2-я очередь сада рыбака, на 40% — Юнусовская площадь, на 34% — входная группа ЦПКиО им. Горького, на 30% — 1-я очередь ТРК «Зеркала Татарстана», на 4% — 2-я очередь парка ЖК «Светлая долина», на 4% — бульвар на ул. Серова.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на 98% выполнен велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы.