В мэрии Казани ответили на предложение дотянуть метро до Борисково

В генплане Казани не предусмотрено строительство метрополитена до жилого массива Борисково. Об этом, комментируя предложение жителей города, заявили в мэрии.

Со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства в исполкоме объяснили, что казанское метро будет продлено и расширено за счет полукольцевой линии по направлению «юго-восток» — «север» и радиальной в направлении Мамадышский тракт — центр города.

«Следует отметить, что строительство метрополитена до жилого массива Борисково не предусмотрено», — говорится в сообщении в соцсетях.

Напомним, что 26 февраля строительную площадку одной из новых станций посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. О чем рассказали руководителю республики — в материале «Тень второй ветки: что показали Минниханову и Метшину на стройке казанского метро».