Модернизация водоснабжения поселков Казани в 12 раз превышает годовой фонд Водоканала

Комплекс мероприятий по улучшению водоснабжения 53 поселков столицы Татарстана обойдется в 3,1 млрд рублей. За последние годы в этом направлении уже проделано немало работы, благодаря чему количество отключений в летний период сократилось вдвое. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Ориентировочная стоимость программы приоритетных мероприятий по улучшению водоснабжения, охватывающей 53 жилых массива, составляет 3,1 млрд рублей. Это почти в 12 раз больше всего годового ремонтного фонда водоканала», — констатировал докладчик.

По словам замглавы исполкома, за последние десять лет на ремонт и строительство сетей водоснабжения в жилых массивах было направлено 544 млн рублей.

«Специфика поселков такова, что здесь водоснабжение обходится дороже, чем в обычной городской застройке: узкие улицы, отсутствие технических коридоров, большая протяженность сетей. За последние годы построено 43 километра новых сетей в жилых массивах Салмачи, Константиновка, Царицыно, Аметьево, Малые Клыки, Борисково и других на сумму более 90 млн рублей», — поделился данными Гиниятуллин.

Он добавил, что проведенная работа позволила повысить качество водоснабжения жилых массивов. Об этом свидетельствует ежегодное снижение числа жалоб местных жителей на отсутствие воды. «В наиболее нагруженный летний период количество отключений за четыре года сократилось в два раза. Работа в этом направлении не останавливается», — резюмировал Искандер Гиниятуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 24 поселка еще не подключены к городскому водоканалу.