Мэрия: В Казани 24 поселка еще не подключены к городскому водоканалу

На территории столицы Татарстана 24 жилых массива всё еще не имеют доступа к городскому водоканалу, вода в эти поселки поступает из местных скважин. Такие данные о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры жилых массивов города на деловом понедельнике привел заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Докладчик напомнил, что в границах Казани сейчас насчитывается 97 жилых массивов. Более половины из них были присоединены к мегаполису в последние 30–40 лет и успешно развиваются вместе с городом.

Лучше всего в жилых массивах ситуация с электроснабжением: все поселки полностью электрифицированы, строятся новые линии электропередач и другие необходимые объекты. Немногим хуже обстоят дела с газоснабжением домов.

«Больше вопросов связано с водоснабжением. В Казани 24 жилых массива сегодня не подключены к сетям городского водоканала: девять в Советском районе, семь в Приволжском районе, четыре в Кировском и три в Авиастроительном районе. Это означает, что вода добывается в скважинах, серьезных проблем в этих поселках, как правило, нет», — уточнил Гиниятуллин.