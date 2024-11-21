В мэрии Казани объяснили возможное введение тарифов на вывоз снега со дворов

В столице Татарстана управляющие компании инициируют встречи с жильцами, на которых предлагают решить вопрос с вывозом снега со дворов зимой и установить новые тарифы на уборку придомовых территорий. В мэрии Казани объяснили, что эти беседы носят информационно-ознакомительный характер и «судьбоносные решения» на них не принимают. Их цель — разъяснить жителям их права и обязанности в части управления жилым фондом, закрепленные законодательно.

«На сегодняшний день существующего тарифа на содержание двора не хватает на качественную очистку территории. Сейчас экономически обоснованный, рассчитанный на основе минимального перечня работ минимальный тариф — 5 рублей 15 копеек с квадратного метра. Его не хватает, чтобы нанять достаточное количество дворников. При этом в существующем тарифе „Уборка придомовой территории”, установленном исполкомом города Казани, расходы на вывоз снега с придомовой территории не заложены», — ответили на запрос «Татар-информа» в пресс-службе мэрии.

Дворники, согласно законодательству, обязаны чистить только пешеходные тропинки, а вывоз снега — это дополнительная услуга, требующая решения жильцов. В городской администрации также уточнили, что законодательство не запрещает жителям устанавливать отличающиеся от установленных исполкомом тарифы на содержание своего многоквартирного дома.

«Если жители примут положительное решение по повышению тарифа на уборку придомовой территории и по установлению дополнительного тарифа на вывоз снега, то сумма в платежке вырастет приблизительно на 300 рублей в месяц, в ряде случаев — и того меньше. При этом тарифы по каждому дому будут разные, так как зависят от конструктивных характеристик здания и площади придомовой территории», — заключили в пресс-службе.

Поскольку придомовая территория многоквартирного дома — это собственность жильцов, в городском бюджете средства на вывоз снега с нее не предусмотрены. Жители могут не повышать тариф, если не хотят. Например, могут установить очередность и чистить двор сами, однако в таком случае требовать качественную уборку двора и вывоз снега они должны только с самих себя и с управляющей организации.

Подробнее о том, законна ли инициатива по введению тарифов на вывоз снега со дворов и во сколько она обойдется горожанам, читайте в материале «Опять за что-то платить?»: почему в Казани вводят тарифы на вывоз снега и законно ли это.