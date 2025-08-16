В мэрии Казани объяснили, почему на некоторых лестницах в метро нет пандусов

На некоторых лестницах в казанском метро нельзя установить пандусы, так как эти пологие площадки должны соответствовать определённым требованиям по уклону и радиусу кривизны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, отвечая на соответствующий вопрос местных жителей.

«Установка пандусов на части лестничных маршей не представляется возможной, поскольку пандусы должны соответствовать определённым требованиям по уклону и радиусу кривизны. В связи с этим требуется разработка проекта и привлечение крупной строительной организации для выполнения соответствующих работ», - объяснили в мэрии города.

При этом в городе для повышения доступности метро для маломобильных граждан устанавливают электрические подъёмники, подчеркнули в пресс-службе.