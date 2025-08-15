Казанским метро в среднем пользуются около 100 тыс. человек в сутки

Казанским метрополитеном в среднем пользуются около 100 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РТ Юрий Данилов на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Казанского метрополитена.

«Метрополитен Казани обслуживают более 700 сотрудников. Здесь работают специалисты высокой квалификации, создают и внедряют самые передовые разработки», – заявил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов добавил, что метро – это современный и надежный вид транспорта, необходимый для города-миллионника. «Без остановки в течение 20 лет работать безаварийно – достойно нашего метро. Столица Татарстана может этим гордиться», – сказал он.

По словам главы Миндортранса РТ, руководством Татарстана и Казани сейчас прорабатывается вопрос закупки поездов для метрополитена на заводе «Электромаш».

«Сегодня у нас в метро 11 станций. Все участки Казани должны быть соединены в один подземный город, чтобы было комфортно жителям. Но у нас есть и наземный электрический транспорт – это трамваи, троллейбусы. Они должны работать во взаимодействии, дополнять друг друга, чтобы была комфортной транспортная логистика», – подчеркнул он.

С праздником сотрудников предприятия поздравил председатель совета Международной ассоциации «Метро» Виктор Козловский.

«Свой юбилей Казанский метрополитен встречает как современное, стабильное, надежно работающее транспортное предприятие, обладающее высоким потенциалом для решения основной задачи – безопасной и надежной перевозки пассажиров», – заметил он.

Козловский также отметил высокий профессионализм работников метрополитена. Они, по его словам, управляют сложными технологическими процессами, что позволяет с успехом решать транспортные задачи большого города.