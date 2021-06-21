В Мензелинском районе запустят первый народный «PROмысел» для поддержки молодежи

День молодежи в городе Мензелинск отметят первым фестивалем национальных культур «PROмысел». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной проекту, сообщили организаторы форума.

Спикеры рассказали, что на фестивале пройдут образовательные лекции от создателя YouTube-канала по народным играм Евгения Шутько (Тольятти), руководителя народной самодеятельной студии русского фольклора Сибири Олеси Идиятуллиной, руководителя агентства аутсорс-маркетинга «MARTA» Сергея Свиягина (Казань), удмуртского дизайнера Нади Николаевой, солистки Folk-группы ZAKARIA Марии Стукловой.

«Если бы у нас в республике было больше активной молодежи, такой как представители организации данного проекта, – это пошло бы на пользу развитию и приобщению общества к культуре», — считает заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Изюминка фестиваля «PROмысел» заключается в том, что в отличие от большинства event-проектов он проходит не в столице республики. Это несомненно расширяет событийную географию Татарстана, подчеркнул спикер.

«Несмотря на то что мы готовы принять около 3000 гостей, в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией мы планируем, что фестиваль посетят до 1000 человек», — рассказала event-организатор фестиваля национальных культур «PROмысел», менеджер социально-культурной деятельности Анна Ащеулова.

Отличительной чертой фестиваля станет ярмарка вакансий для молодых специалистов – выпускников культурных учреждений республики. Здесь молодым деятелям искусства будут предложены рабочие места в заведениях и компаниях Мензелинского района и Республики Татарстан в сфере культуры и других смежных областях.

«К сожалению, у нас в республике выпускникам культурных учреждений сложно устроиться по профессии без опыта работы – с этой проблемой сталкиваются многие, в том числе такая проблема коснулась и нас в свое время. Поэтому на сегодня этот вопрос очень актуален, и мы надеемся, наша ярмарка станет первым шагом для его решения», — отметила Ащеулова.

Солистка государственного фольклорного ансамбля «Берменчек», педагог-постановщик Юлия Иванова добавила, что специалист из Центра занятости города Мензелинска будет занимать отдельную площадку, где всем желающим предложит вакансии в разных городах республики.

«Этот проект является одним из способов решения кадровых вопросов в районах республики: привлечение молодежи к работе на селе, в муниципальных районах. Надеюсь, такая инициатива получит развитие и поддержку со стороны власти», — резюмировал председатель Совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Присмотреть кадры руководители учреждений культуры смогут на показательных выступлениях Елабужского колледжа культуры и искусств. Здесь студенты учебного заведения продемонстрируют свои профессиональные достижения в вокале и хореографии.

Финальным аккордом проекта станет концерт с участием ансамбля казачьей песни «Канарейка», оперной певицы Алии Карповой и folk-группы ZAKARIA. В рамках концерта Romka Steech устроит для гостей фестиваля этно-дискотеку.

Кроме основной на фестивале будет организована параллельная программа в виде образовательной площадки, интерактивных программ Дома дружбы народов, мастер-классов для детей и взрослых по народному ремеслу, фотовыставки от Молодежной ассамблеи народов Татарстана, экскурсии «Железнодорожный мост без железной дороги» от Мензелинского краеведческого музея.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул, что фестиваль проходит без привлечения бюджетных средств.

«Как оказалось, у нас в городе есть инициативные предприниматели, которые готовы поддерживать молодежь в их начинаниях. Они поддерживают не только нас как организаторов, но в первую очередь полезную для республики инициативу», — отметила Ащеулова.

Она отметила, что в планах у организаторов присвоить проекту статус ежегодного фестиваля благодаря грантовым конкурсам, к которым они активно готовятся.

«Учитывая, что такое крупное мероприятие проходит не в столице, а в районе республики, оно не останется без внимания со стороны федеральных и республиканских грантовых поддержек», — уверен Дамир Натфуллин.

Праздник молодежи будет сконцентрирован на набережной Екатерининского моста с 15.00 до 21.00.