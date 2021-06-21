Минкульт РТ предложил проводить ярмарку вакансий в сфере культуры ежегодно

Ярмарки вакансий для специалистов в сфере культуры нужно сделать ежегодными. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной фестивалю национальных культур «Proмысел», заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Возможно, есть смысл проводить ярмарки вакансий именно в сфере культуры ежегодно. Насколько я знаю, у нас не существует отдельной практики именно в этой сфере. В Татарстане не собирают запросы со всех учреждений культуры. Это было бы очень интересным и полезным опытом», — считает Натфуллин.

Эту идею на конференции поддержала и event-организатор фестиваля национальных культур «Proмысел», менеджер социально-культурной деятельности, выпускница Казанского института культуры, Российского государственного социального университета в Москве Анна Ащеулова.

«К сожалению, у нас в республике выпускникам культурных учреждений сложно устроиться по профессии без опыта работы. С этой проблемой я и сама сталкивалась. Поэтому на сегодня этот вопрос очень актуален», — сказала Ащеулова.

Она отметила, что отчасти именно из-за этого на фестивале национальных культур «Proмысел», который пройдет в Мензелинске, будет организована ярмарка вакансий. На ней молодые специалисты смогут проявить себя и найти потенциальную работу.

«На примере Мензелинского района мы оценим активность в этом направлении, и в дальнейшем можно будет говорить о масштабировании данной практики на республиканском уровне», — резюмировал Дамир Натфуллин.