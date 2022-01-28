В Мензелинском районе РТ благодаря нацпроекту открылся дом культуры

В селе Коноваловка Мензелинского района Татарстана открылся дом культуры на 100 мест. Возведение объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщает «Мензеля-информ».

Глава Мензелинского района Айдар Салахов, обращаясь к присутствующим, отметил, что открытия нового клуба сельчане ждали давно. За последние пять лет село получило новое дыхание.

«Рядом возрождается животноводческий комплекс, отремонтированы детский сад, школа, появился новый клуб, парк. Все это дает основание полагать, что село будет развиваться и дальше, здесь будут построены новые дома», — поделился планами Салахов.

С радостным событием в истории села жителей Коноваловки поздравил и председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агрокомплексу и продовольствию Азат Хамаев.

Ознакомившись с расположившимися внутри здания домом культуры и библиотекой, Айдар Салахов и Азат Хамаев приняли участие в сходе граждан Коноваловского сельского поселения.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.

За прошлый год в Татарстане по нацпроекту «Культура» построили три дома культуры, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».