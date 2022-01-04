За прошлый год в Татарстане по нацпроекту «Культура» построили 3 дома культуры

По национальному проекту «Культура» в 2021 году построили три дома культуры на 100 мест каждый, из которых два создали в Кукморском районе и один в Мензелинском. На их строительство было выделено 70,4 млн рублей. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме того, начали возведение культурных центров развития в городах Елабуге и Зеленодольске. А в столице республики отремонтировали музыкальную школу №2 и школу искусств №10. Сумма инвестиций на ремонт составила 54,9 млн рублей.

Помимо этого, за прошлый год было создано несколько общественно-культурных площадок. В числе которых - два виртуальных концертных зала в Альметьевском районе и Набережных Челнах и модельная муниципальная библиотека в селе Подгорненское.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов выделили 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В частности, 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».