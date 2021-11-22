В Мензелинском драмтеатре начинаются репетиции новогодней сказки «Белоснежка»

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева готовит премьерный новогодний спектакль «Белоснежка и семь гномов». Репетиции начнутся 22 ноября. Премьера детского спектакля запланирована на 20 и 21 декабря. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

«Новогодний спектакль для нас отдельная история. По традиции это будет сказка на сцене и отдельное представление в фойе. Уже составлено расписание по 4-5 сеансов в день. Обычно новогодний спектакль посещают дети разного возраста — от малышей из детских садов до школьников-семиклассников. Каждый год для нас это большой яркий праздник», — поделилась собеседница агентства.

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» поставит режиссер-постановщик Мензелинского драмтеатра Дамир Самерханов.

«Традиция постановки спектаклей существует в театре более 20 лет. Для нас проведение новогодних спектаклей — одни из самых хороших волшебных моментов в работе. В прошлом году Дамир Самерханов ставил постановку „Золушка“. В фойе над представлением работают другие артисты — это также своего рода отдельный спектакль с актерами в красивых красочных костюмах. Некоторые дети посещают представления по 5-6 раз», — рассказала Нурсиба Адиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мензелинском драмтеатре прошли двухдневные торжества по случаю 85-летия.