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Культура
22 апреля 2022  01:01
Эльза Кузнецова

В Мензелинском драмтеатре начались репетиции премьеры «Еда для всех»

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В Мензелинском драмтеатре начались репетиции премьеры «Еда для всех»

Главный режиссер Мензелинского драмтеатра им. С. Амутбаева Булат Бадриев начал репетиции над выпуском фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә» («Еда для всех»). Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью Нурсиба Адиева. 

«Главный режиссер работает с двумя составами. Уже вышли на мизансцены, роли распределены. Премьера запланирована на начало июня», — рассказала собеседница агентства. 

На текущий год запланирована еще одна премьера, которую поставит приглашенный постановщик Ренат Аюпов — главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева. Его приезд в Мензелинск запланирован на август этого года. Аюпов будет работать над премьерой Загира Бигиева «Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә». 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Мензелинский драмтеатр показал спектакли в Казани и ряде других городов Татарстана.

Фото: Мензелинский драмтеатр.

#мензелинский драмтеатр
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