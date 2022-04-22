В Мензелинском драмтеатре начались репетиции премьеры «Еда для всех»

Главный режиссер Мензелинского драмтеатра им. С. Амутбаева Булат Бадриев начал репетиции над выпуском фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә» («Еда для всех»). Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

«Главный режиссер работает с двумя составами. Уже вышли на мизансцены, роли распределены. Премьера запланирована на начало июня», — рассказала собеседница агентства.

На текущий год запланирована еще одна премьера, которую поставит приглашенный постановщик Ренат Аюпов — главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева. Его приезд в Мензелинск запланирован на август этого года. Аюпов будет работать над премьерой Загира Бигиева «Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Мензелинский драмтеатр показал спектакли в Казани и ряде других городов Татарстана.