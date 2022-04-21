Мензелинский драмтеатр показал спектакли в Казани и ряде других городов Татарстана

Фото: Мензелинский драмтеатр

Коллектив Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Самира Амутбаева успешно представил спектакли в столице Татарстана и ряде муниципальных районов республики. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной часть театра Нурсиба Адиева.

«Коллектив всегда с большим волнением приезжает на гастроли в Казань, наш главный очаг культуры и искусства. В этом году 11 апреля в здании театра Камала мы представили публике грустную комедию Ильгиза Зайниева „Ситса туй“ („Ситцевая свадьба“), которая была написана специально для Мензелинского театра. Мы выступили очень удачно, были зрительские овации. Это музыкальный спектакль, в нем играют молодые красивые артисты», — поделилась собеседница агентства.

После спектакля известные актеры театра Камала, заслуженные артисты республики — Дания Нуруллина, Фарида Сафина, Ильдар Хайруллин, Асхат Хисматов — специально зашли после спектакля и отметили игру коллектива Мензелинского драмтеатра — Рании Зиганшиной, Ильсины Миннемуллиной, Ильдара Халикова, Диляры Каримуллиной, Нафиса Гайфуллина и других.

После Казани коллектив отправился в Атнинский, Тюлячинский, Мамадышский и Кукморский районы.

«Эту поездку мы для себя назвали „пятидневными гастролями“. Так надолго давно уже не выезжали. На сцене Атнинского театра, в домах культурах райцентров днем для школьников был показан спектакль „Воля — неволя“ Ильяса Закирова, а вечером — „Ситса туй“ („Ситцевая свадьба“) Ильгиза Зайниева. Везде нас тепло принимали, гастроли прошли на „ура“», — рассказала завлит театра.

Коллектив вернулся домой из Черемшанского района. «Вчера мы были в Нурлате, сегодня — в Черемшане, показывали детский спектакль „Нельзя позабыть прошлое“ Ильяса Закирова. Был полный зал детей, постановку приняли на ура», — заключила Нурсиба Адиева.