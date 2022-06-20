В Мензелинском драмтеатре идут финальные репетиции к премьере «Еда для всех»

В Мензелинском драмтеатре имени С. Амутбаева идет подготовка к предстоящей премьере спектакля «Еда для всех» по фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә».

«Премьера назначена на 22 июня. Репетиции идут ежедневно, и сегодня тоже — после вчерашнего Сабантуя», — поделилась с «Татар-информом» завлит театра Нурсиба Адиева.

Режиссером-постановщиком выступил Булат Бадриев, лауреат театральной премии имени Д. Сиразиева, художником-постановщиком — Сергей Рябинин, художником по свету — лауреат премии имени С. Амутбаева Денис Иванов.

«Мы все живем в уютном, удобном мире привычек. Ведь рано или поздно, но все становится привычным: дом, работа, семья, соседи… Окружающий мир сужается до примитивного понятия „быт“. Куда исчезают наши мечты и надежды, cпособность удивляться и верить в чудо? Неужели задвинутое в угол, забитое пылью, паутиной, потускневшее от времени пианино — это и есть отражение нашей жизни, и ничего уже не изменилось?! Нет! Есть в жизни место чудесному! Все может измениться в один миг и самым фантастическим образом по простой, банальной причине — просто соседка сверху забыла закрыть кран», — говорится в аннотации к спектаклю.

Данной комедией в двух действиях завершится 86-й театральный сезон.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Театр Тинчурина выиграл автомобиль на театральном Сабантуе в Мензелинске.