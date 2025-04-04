В Мензелинске хотят построить санаторно-курортный комплекс с местной минералкой

В Мензелинске подобрали земельный участок под санаторно-курортный комплекс, фишкой которого станет местная минеральная вода «Мензелинская». Об этом стало известно на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Это место, где рядом проводится Сабантуй, кругом лес. Дорога есть, вода есть, газ почти рядом – 200–300 метров. Идеальное место, мы давно идем к этому. Главная фишка есть – минеральная вода», – рассказал глава района Айдар Салахов.

Производство воды «Мензелинская» расположено в Мензелинске. В цехе по ее производству вода фильтруется на специальных картонно-бумажных фильтрах, обеззараживается УФО-лампой и газируется, а затем автоматически разливается по бутылкам. Компания-производитель сотрудничает с крупными торговыми сетями.

В 2025 году вода «Мензелинская» победила в номинации «Источник жизни» конкурса качества воды и безалкогольной продукции «Росглаввода – Главная вода России».