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Общество 26 марта 2025 17:14

Произведенная в Минзелинске минеральная вода победила во всероссийском конкурсе

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Минеральная вода «Мензелинская» победила в номинации «Источник жизни» конкурса качества воды и безалкогольной продукции «Росглаввода – Главная вода России», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Производство воды расположено в Мензелинске. В цехе по ее производству вода фильтруется на специальных картонно-бумажных фильтрах, обеззараживается УФО-лампой и газируется, а затем автоматически разливается в разные бутылки», – отметили в министерстве.

Во всероссийском конкурсе приняли участие 57 предприятий и 151 образец воды и безалкогольной продукции. В состав жюри вошли 43 эксперта.

#всероссийский конкурс #минеральная вода
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