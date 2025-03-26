Произведенная в Минзелинске минеральная вода победила во всероссийском конкурсе

Минеральная вода «Мензелинская» победила в номинации «Источник жизни» конкурса качества воды и безалкогольной продукции «Росглаввода – Главная вода России», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Производство воды расположено в Мензелинске. В цехе по ее производству вода фильтруется на специальных картонно-бумажных фильтрах, обеззараживается УФО-лампой и газируется, а затем автоматически разливается в разные бутылки», – отметили в министерстве.

Во всероссийском конкурсе приняли участие 57 предприятий и 151 образец воды и безалкогольной продукции. В состав жюри вошли 43 эксперта.