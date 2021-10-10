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Ру Тат
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10 октября 2021  15:24
Эльза Кузнецова

В Мензелинске создан временный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе

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В Мензелинске создан временный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе
фото: пресс-служба Президента РТ

В Мензелинске создан временный мемориал в память о погибших в авиакатастрофе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы события.

«Мемориал находится около административного здания аэроклуба. Люди несут цветы, выражают соболезнования», — сообщил источник.

На стене здания установлена табличка с надписью «Память о погибших 10.10.2021».

В числе первых цветы возложили руководитель департамента аппарата Президента РТ Наиль Гарипов, заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев, глава района Айдар Салахов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября днем траура в республике.

#Авиакатастрофа в Мензелинске
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