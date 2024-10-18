В Мензелинске открыли мемориальную доску в память о бойцах СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В школе №2 в Мензелинске открыли патриотический уголок «Ваш подвиг бессмертен», который стал символом почтения и памяти о новом поколении защитников Отечества. Инициатива к руководству школы поступила от жительницы города Юлии Тверитиной. Предложение поддержали учителя и администрация школы.

«Я хочу, чтобы молодое поколение гордилось такими людьми, помнили и никогда не забывали. Большую благодарность хочу выразить предпринимателям Марату Заляеву и Олегу Ситдикову, которые тут же откликнулись и совершенно бесплатно напечатали стенд. В сборе информации мне помогала Эльвира Шамсиева. Жаль, что мы не уберегли ребят, наших защитников. Не каждый может отдать жизнь за Родину. Не хочется, чтобы этот стенд пополнялся. Нужно, чтобы подрастающее поколение помнило таких героев и брало с них пример», — говорит Юлия.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

На торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной доски погибшим ребятам были приглашены родители, друзья, сослуживцы ребят, учащиеся школы, педагоги.

Торжественная церемония началась с гимнов России и Татарстана. Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов, не вернувшихся с военной операции в родные края.

Открывая мероприятие, директор школы № 2 Наиль Габдуллин отметил, что эти ребята отдали свои жизни в борьбе за нашу свободу.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Все они учились в нашей школе, ходили по этим коридорам, сидели за партами. Сегодня мы и гордимся, и скорбим. Гордимся, потому что они являются примером мужества и героизма, выполнили свой воинский долг до конца ценою своей жизни. И скорбим, так как их нет с нами рядом. Вечная им память», – говорит спикер.

Начальник отделения подготовки к призыву граждан на военную службу военного комиссариата Мензелинского района Ильшат Каюмов в своем выступлении сказал, что герои не умирают.

«В сердцах близких людей, в мыслях однополчан, в памяти будущих поколений — живы всегда. К сожалению, эта борьба забирает лучших наших бойцов, потому что они всегда впереди и не прятались за спины других бойцов», — отметил выступающий.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Сестра погибшего Эдуарда Асанова Эльвира Шамсиева поблагодарила всех организаторов за проведенное мероприятие.

Учащиеся школы исполнили трогательные стихи и песню на военную тематику. На глазах у большинства присутствующих навернулись слезы. Гостям, пришедшим на мероприятие, в качестве памятных подарков были вручены полотенца с вышитой надписью «Любимая вторая школа».

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Почетное право открыть мемориальную доску в честь восьми погибших выпускников было предоставлено сослуживцам погибшего Радика Марданова, участникам СВО Виталию и Валентину. Они находятся в краткосрочном отпуске и приехали в Мензелинск, чтобы посетить могилу боевого товарища.

С фотографий на доске почета на нас смотрят настоящие герои нашего времени: Эдуард Асанов, Радик Марданов, Айдар Хасанов, Альберт Яруллин, Ришат Мусин, Павел Кущев, Радик Каримов, Максим Азларов.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно придти в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.