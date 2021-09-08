Четверо детей-сирот справили новоселье в Дрожжановском районе РТ

Сегодня в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района Татарстана состоялось торжественное заселение четырехквартирного жилого дома по адресу: ул. Дементьева, 45. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда РТ.

Общая площадь объекта составляет 124,6 кв. метра. Каждый сирота получил от государства бесплатно квартиру площадью более 31 кв. метра. Все квартиры готовы для проживания, в них установлена сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа и электроэнергии, а также двухконтурные котлы индивидуального отопления.

Как пишет газета «Родной край», новоселами стали Петр Анисимов, Наталия Егорова, Станислав Алексеев и Лиана Айметдинова. Некоторые из них уже обзавелись семьями и имеют детей.

«Сегодня в районе долгожданное радостное событие — мы вручаем ключи от новых квартир. Очень важно, чтобы у каждого был свой дом. Пусть в этом доме вас всегда ждут с радостью, и пусть он будет наполнен детскими голосами. Выражаем огромную благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, куратору программы — Министерству образования и науки, Государственному жилищному фонду», — обратился к собравшимся глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Начальник отдела опеки и попечительства исполкома Лейсан Салимзянова рассказала, что на сегодняшний день на учете по обеспечению жильем в Дрожжановском районе состоят 26 детей-сирот. Еще четверо из них хотят приобрести новые квартиры на территории муниципалитета.

В текущем году Госжилфонд планирует построить в городах и районах республики 161 дом на 280 тыс. кв. метров. Улучшить благодаря этому свои жилищные условия смогут более 5 тыс. семей.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова в текущем году бесплатным жильем должны быть обеспечены 636 детей-сирот.