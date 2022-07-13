В Менделеевском районе Татарстана на въезде со стороны Елабуги обновят стелу

В Менделеевском районе Татарстана началось обновление стелы с надписью «Менделеевск» на въезде со стороны Елабуги. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

«По поручению руководителя района Радмира Беляева ведутся работы по обновлению стелы „Менделеевск“ на въезде со стороны Елабуги. Старая конструкция была покрыта ржавчиной. После обработки специалисты покрасят буквы в белый цвет, а основание — в голубой», — пояснила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Обновленная конструкция и буквы появятся перед проезжающими мимо автомобилистами в конце недели.

В начале весны этого года в Менделеевском районе была обновлена стела на границе с Удмуртской Республикой. На ремонт металлической конструкции, расположенной на трассе М7 «Волга», из республиканского бюджета было направлено 3,4 млн рублей. Конструкцию украшает герб Татарстана и надпись «Добро пожаловать в Татарстан» на русском и татарском языках.